داخلية الوفاق تكشف تفاصيل إلقاء القبض على “عماد الشقعابي”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجهزة الامنية قامت بضبط منسق العمليات بين تنظيم داعش و أنصار الشريعة المدعو عماد الشقعابي، بناءًا على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها أن الأجهزة الأمنية استنفرت قواتها وعناصر التحري، وقامت بعملية تتبع المطلوب و رصد تحركاته بشكل دقيق، مشيرة إلى أن إلقاء القبض تم وفق عمل معلوماتي منظم و تمكنت قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء من إلقاء القبض على المطلوب مساء يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019.

وأضافت أنه تم مباشرة إجراءات التحقيق اتجاه المعني و إحالته لمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة إستقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه وأنه سيتم التعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية.

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