المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث في لندن مشروع تطوير الامتثال لمبادئ سانتياغو

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود، اجتماعا الجمعة في لندن مع مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية البريطانية جميس ترنر، الشراكة بين المؤسسة والسفارة البريطانية فيما يخص مشروع تطوير الامتثال لمبادئ سانتياغو وتحسين الحوكمة.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، حضر الاجتماع بعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وكذلك بعض المسؤولين بالوزارة.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة استراتيجية المؤسسة للتحول في إطار نظام العقوبات وآليات حماية أصولها.

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