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سوكنة .. حفل تخريج دفعتين من المعهد العالي للتقنية –(صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير|218

شهد المعهد العالي للعلوم والتقنية في مدينة سوكنة ببلدية الجفرة حفلاً مميزاً لتخريج دفعتين جديدتين من طلبة وطالبات المعهد في عدد من التخصصات الهندسية في مجالات التقنية والعلوم.

حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس و أهالي الخريجين وعدد من الضيوف مثلوا الكليات والمعاهد الجارة بالبلدية .

شهد الحفل تكريم بعض المدرسين والإداريين العاملين منذ فترة طويلة في المعهد الذي يعود تأسيسه إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وُزعت في الحفل شهائد التخرج على الطلبة والطالبات الخريجين وكان اختتام الحفل بالتقاط الصور التذكارية للخريجين معاً ومع أهاليهم و مع إدارة المعهد التي تمنت لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في حياتهم العملية المستقبيلة وأن تبنى بسواعدهم وعقولهم وأعمالهم البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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