ترهونة.. ندوة توعوية بجامعة الزيتونة

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شهدت قاعة كلية التربية بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة ندوة علمية حول التجارب التعليمية من دول العالم، و هي الأولى من نوعها على مستوى كليات الجامعة.

استهدفت محاضرة الندوة بصفة خاصة طلاب أقسام الكلية،من أجل توعيتهم وتعريفهم على تجارب الدول المتقدمة التي تحتل أعلى المراتب بالنسبة لجودة التعليم في العالم.

يشار إلى أن هذه الندوات العلمية المصغرة ستقام في منتصف كل شهر لتنمية الطلبة وتحفيزهم على اكتساب مهارات عدة..وتحت إشراف أساتذة التربية العملية بالكلية وفي اطار النشاط التربوي ودور الكلية في خدمة المجتمع .

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