بعد تهديده لـ باشاغا..ضبط عماد الشقعابي والتحقيق معه قبل إحالته للنيابة

تمكنت قوات الدعم المركزي فرع تاجوراء التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الجمعة، من إلقاء القبض على المدعو عماد الشقعابي، المتهم بالتنسيق بين تنظيمي أنصار الشريعة وداعش الإرهابيين.

وأكد بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق، ضبط منسق العمليات بين تنظيم داعش و أنصار الشريعة المدعو عماد الشقعابي، بعد تتبعه ورصد تحركاته بشكل دقيق ووفق عمل معلوماتي منظم، بحسب البيان.

وتابع البيان: “يتم الآن مباشرة إجراءات التحقيق تجاه المعني و إحالته لمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون”

وكان قد أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مساء الأحد، كتابا إلى 9 جهات تابعة للوزارة يتضمن تكليفا بالقبض على عماد فرج منصور الشقعابي، المنسق العام بين تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وتنظيم “داعش”.

ووفقا للكتاب، كلّف وزير داخلية الوفاق، كل من رئيس جهاز الردع، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن مصراتة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قوة العمليات الخاصة، بعملية القبض على الشقعابي.

كما وجه باشاغا، برقية مماثلة إلى كل من النائب العام ورئيس مصلحة الجوازات، لإصدار مذكرة ضبط ووضع “الشقعابي” في قوائم الممنوعين من السفر.

وانتقد منسق عام قوة التدخل والحسم الأمني عماد الشقعابي، وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد أن أصدر الأخير أمر قبض بحقه.

ونفى الشقعابي، في تسجيل مصور، الثلاثاء، أن يكون تولى مهام التنسيق بين القاعدة وداعش، موضحا أن باشاغا يستقي معلوماته من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي “السوشيل ميديا.

وتوعد الشقعابي وزير الداخلية، قائلا نحن لا نتعرض لأحد بسوء لكن من يتعرض لنا لا نرحمه مضيفا أن الخلاف بينه وبين باشاغا أصبح شخصي.

بعدها بساعات أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بيانًا، اليوم الثلاثاء، يوجه فيه مرة ثانية جـميع الأجهزة الأمنية والضبطية، بضبط منسق عام قوة التدخل والحسم الأمني عماد فرج منصور الشقعابي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، بيّنت داخلية الوفاق، أن الشقعابي موقوف عـن الـعمل وصادر بحقه أمر ضـبط وإحـضار لاتـهامه فـي عـدة قضايا، وفق المنشور، مشددة على ضرورة إحالته إلـى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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