إجلاء 43 لاجئ إفريقي بينهم رضيع عمره عام من ليبيا إلى النيجر

وصلت ليلة أمس مجموعة مكونة من 43 لاجئاً إلى النيجر قادمين من ليبيا، حيث تم إجلائهم إلى مركز العبور الطارئ في بلدة حمدلاي، التي تبعد 40 كم عن العاصمة نيامي بشكل مؤقت، حيث ستجرى لهم مقابلات تأكيدية مع السلطات السويسرية في النيجر، قبل سفرهم بعد ذلك إلى سويسرا.

ووفقا لبيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استقبلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، الجمعة، فإن المهاجرين من دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، أغلبهم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بما في ذلك 24 طفلاً فُصلوا عن ذويهم وعائلاتهم، أصغرهم طفل صغير يبلغ من العمر سنة واحدة.

وبحسب البيان، تم نقل قرابة نصف المجموعة من مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، بينما كان الباقون من القاطنين في جهات حضرية في طرابلس وسرت والزاوية. إن احتدام الصراع في الأسابيع الأخيرة يعرّض الكثير من اللاجئين لتزايد خطر الوقوع ضحية لأعمال العنف.

وأكد البيان أن هذه الرحلة هي أول عملية إجلاء إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر منذ شهر يونيو، حيث لا يمكن القيام بالمزيد من الرحلات في الوقت الراهن بسبب اكتظاظ مركز العبور، مضيفا أن هناك قرابة 46,126 لاجئاً وطالب لجوء مسجلين في ليبيا. وتشير التقديرات إلى أن 2,500 لاجئ ومهاجر يقبعون حالياً في مراكز إيواء في ليبيا.



وتابع: “هذه السنة غادر 2,178 لاجئاً وطالب لجوء في إطار إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، منهم 754 إلى النيجر و 306 إلى رواندا”

وقال جان بول كافالييري، رئيس بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا، :”نحن سعداء جداً لتمكّن مزيد من اللاجئين المستضعفين من مغادرة ليبيا إلى أماكن آمنة. نحن مستمرون في دعوة البلدان الأخرى إلى تكثيف دعمهم وتقديم حلول أخرى للاجئين في ليبيا، حيث إنهم يعانون من صعوبات يومية في بلد تشتد فيه حدة الصراع”

وأشارت مفوضية اللاجئين، إلى أنها مازالت مستعدة لمساعدة اللاجئين في ليبيا بإيجاد حلول بديلة، مثل العودة إلى البلدان التي منحوا فيها اللجوء سابقاً، أو العودة الطوعية إلى بلدانهم إذا ما كان ذلك آمناً وملائماً.

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