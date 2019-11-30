“جنائي بنغازي” يحبط جريمة قتل

ألقى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي القبض على ثلاث أشخاص يخططون لقتل مواطن ،حيث تم إيقاف هذه الجريمة عند حد الشروع .

وذكرت الصفحة الرسمية للمديرية أن التخطيط لجريمة القتل بدأ بعد اكتشاف رب العمل -المستهدف بالقتل- قيام أحد الجناة بسرقته فطرده من العمل ما دفعه للتخطيط مع شخصين آخرين للانتقام بتنفيذ جريمة القتل.

وردت الـمعلومات لدى قسم البحث الجنائي من أحد مصادره الخاصة وعلى الفور تم إعداد الكمين ليتم ضبط المتهمين الثلاثة وبالاستدلال معهم اعترفوا بالجرم وكل ما تم التخطيط له من الشروع بقتل الشخص المستهدف.

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