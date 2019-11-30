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أعمال صيانة في “بدر” لتقوية شبكة ليبيانا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام فريق فني في بلدة “بدر” ببلدية باطن الجبل متكون من مهندسين صينيين وليبيين تابعين لشركة ليبيانا، بعملية صيانة للشبكة وتقويتها.

قام المهندسون أولاً بمعالجة الشبكة في يفرن وككلة والزنتان والرجبان ومازال العمل جار على استكمال عملية الصيانة التي ستشمل منطقة باطن الجبل وعموم المناطق الجبلية.

كما يقوم المهندسون بمعالجة خدمة 2 G بلص وتقويتها إلى 3G بلص لتقوية واستحداث ليبيانا الحديثة وتقوية شبكة ليبيانا بشكل عام، وسيستمر هذا العمل إلى حين اكتمال معالجة كافة الخطوط بأبراج البريد في مختلف مناطق المنطقة الغربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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