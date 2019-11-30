مؤسسة إيطالية تندد بأوضاع “المهاجرين المحتجزين” لدى خفر السواحل الليبي

هاجمت مؤسسة “فاتيكانية” الأوضاع غير الإنسانية التي تتعامل بها مراكز الاحتجاز الليبية، مع المهاجرين كاشفة أن 81 ألف مهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير حتى أكتوبر من العام الجاري.

وقال تقرير “المهاجرون 2019” لمؤسسة “مغرانتِس” التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، يوم الجمعة خلال مهرجان الهجرة في مدينة مودينا، إنه “بالنسبة لآفة المهاجرين واللاجئين هناك فجوة مقلقة بين التمثيل المفرط لهذه الظاهرة في إيطاليا وأوروبا وبعدها الحقيقي”، بحسب وكالة “أكي” للأنباء.

وأضاف التقرير أنه في السنوات الثلاث الماضية كان هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية قد دخلوا إلى القارة العجوز في أعقاب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016، والمذكرة التي وقّعتها إيطاليا عام 2017 مع حكومة طرابلس، وذلك على الرغم من حالة الحرب الأهلية، والمعلومات الأكثر من موثوقة عن عدم احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وندد التقرير بأنه في الوقت نفسه، ازداد عدد القتلى والمفقودين في عرض البحر، بالعلاقة مع أولئك الذين تمكنوا من المغادرة، وكذلك بظروف أولئك الذين ما يزالون محاصرين في تركيا، على طول طريق البلقان، في اليونان أو خارج الموانئ الإيطالية، وقبل كل شيء من تم اعتراضهم وأعيدوا إلى ليبيا، هم الأكثر بعثا للقلق.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين روما وحكومة “الوفاق”، موّل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا “السراج” بحوالي نصف مليار يورو خلال العامين الماضيين لمنع المهاجرين من العبور إلى أوروبا واحتجازهم في مراكز داخل ليبيا، ووفقا للتقارير الدولية فإن هذه المراكز غير آدمية.

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