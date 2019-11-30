يوم ترفيهي للطلاب في ترهونة

متابعة|218

انتظمت بقاعة دار العرض للخيالة والمسرح في مدينة ترهونة فعاليات يوم ترفيهي وحفل “ذكرى شهداء الوطن” بإشراف وتنظيم لمدرسة الرائد للتعليم الحر.

حضر اليوم الترفيهي الكاتب العام بجامعة الزيتونة وأعضاء مجلس شباب قبائل ترهونة وبعض مديري المكاتب وتخلل الحفل العديد من العروض المسرحية منها عمل عن معاناة المواطن في المصارف بالمناطق التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة وبعض العروض الأخرى التي جسدت الواقع الذي يعيشه المواطن الليبي في بعض الحالات الاحتماعية.

كما شهدت الفعالية إلقاء بعض الأعمال الشعرية والكلمات التي تحدثت عن “شهداء الوطن” من أفراد اللواء التاسع مشاة بترهونة .. وتم في الختام تسليم شهائد تكريم للمعلمين وبعض الطلبة المتميزين ومن ساهم في نجاح اليوم الترفيهي.

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