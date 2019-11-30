المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين: اتهامات الجارديان بتجويع المهاجرين “مُهينة”

قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو جراندي، إن المقال الصادر بصحيفة “ذي جارديان” البريطانية، بشأن طالبي اللجوء، “مهين”، مشيرًا إلى أنه تضمن عبارة “إن المفوضية تجوع طالبي اللجوء في ليبيا”.

وأضاف جراندي، في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته لليونان، نقلتها صحيفة الوطن المصرية “أجد هذا الاتهام مهينًا”، متسائلاً: “نحن نجوع لاجئين ومهاجرين في ليبيا؟ في وقت يخاطر زملائي يوما بعد يوم بحياتهم للوصول إلى أناس محتجزين في الغالب لدى عصابات إجرامية”.

وكانت الصحيفة البريطانية ذكرت الخميس أنها اطلعت على وثيقة من داخل المنظمة تشير إلى أن المفوضية العليا ستُلغي تدريجيًا اعتبارًا من 31 الكانون/ديسمبر المقبل تقديم الغذاء إلى مركز تشرف عليه في طرابلس، وكتبت الصحيفة أنه اعتبارًا من ذلك التاريخ سيتوقف استخدام المكان كمركز عبور، بحسب الوثيقة، حتى يُخليه طوعًا اللاجئون والمهاجرون الموجودون فيه.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنها تحدثت إلى عامل إنساني طلب عدم الكشف عن هويته أكد لها أنهم يحاولون ببساطة تجويعهم لدفعهم للمغادرة، مضيفًا أن “مئات الأشخاص لا يحصلون على غذاء منذ أسابيع على ما يبدو”.

وفي بيان نشرته لاحقًا، أكدت مفوضية اللاجئين الغلق التدريجي لمركز طرابلس مع نهاية 2019م مُفسرة ذلك بالوضع الذي بات “لا يطاق”، مضيفة أنها ستتولى في المقابل تعزيز مساعدتها في مناطق أخرى.

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