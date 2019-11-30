أمن بنغازي يطيح بعصابة تهريب عمالة وافدة

ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي القبض على تشكيل عصابي متخصص في جلب العمالة بطرق غير شرعية، ما يصنف هذه العملية ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود- جريمة الهجرة غير القانونية- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمديرية.

وذكرت المديرية في الخبر أن هذا التشكيل العصابي ينشط في مدن ليبية عدة منها بنغــازي واجدابيا وبني وليد وصبراتة ويعمل تحت غطاء شركات مقاولات وهمية بالتنسيق مع مجموعة تترأسها إمرأة موجودة بجمهورية مصر العربية .. وأضافت المديرية أن كل من باشر في هذا النشاط الإجرامي، في قبضة العدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية