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أمن بنغازي يطيح بعصابة تهريب عمالة وافدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي القبض على تشكيل عصابي متخصص في جلب العمالة بطرق غير شرعية، ما يصنف هذه العملية ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود- جريمة الهجرة غير القانونية- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمديرية.

وذكرت المديرية في الخبر أن هذا التشكيل العصابي ينشط في مدن ليبية عدة منها بنغــازي واجدابيا وبني وليد وصبراتة ويعمل تحت غطاء شركات مقاولات وهمية بالتنسيق مع مجموعة تترأسها إمرأة موجودة بجمهورية مصر العربية .. وأضافت المديرية أن كل من باشر في هذا النشاط الإجرامي، في قبضة العدالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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