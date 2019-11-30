وكيل «تعليم الوفاق» يتابع سير العملية التعليمية في بني وليد

أجرى وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة، زيارة لمراقبة التعليم ببلدية بني وليد، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والمعوقات التي تواجهها.

وعلى هامش الزيارة، عقد جمعة لقاء مع مراقب التعليم بالبلدية خالد أبوحمزة وعدد من مديري المؤسسات التعلـيمية بحضور مديري مكاتب التفتيش التربوي والتعليم الأساسي والثانوي والاحتياط العام، وفق بيان نشرته الوزارة، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقف «فيسبوك».

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وأضاف البيان، أن جمعة اطمأن من مديري المؤسسات التعليمية على حسن سير العملية التعليمية بمؤسساتهم، كما استمع لكافة الملاحظات والصعوبات التي تواجههم، والتي كان في مقدمتها مسألتي النظافة والحراسة.

وأوضح جمعة لمديري المدارس، أن الميزانية التشغيلية التي ستصرف لهم الهدف منها معالجة مهمة النظافة وإنجاز أعمال الصيانة الطارئة وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي، لافتا إلى أن جهاز حراسة المرافق التعليمية المنشأ مؤخرًا هو من سيتولى مهمة حماية المؤسسات التعليمية.

ومن جهتهم، أكد مديرو المدارس «وصول كافة عناوين الكتاب المدرسي وبعض المستلزمات التعليمية المتمثلة في الخطاطات والأثاث المدرسي»، حسب البيان.

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