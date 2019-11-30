بلدية بنغازي: زيارات ميدانية للأكشاك القائمة.. وإزالة المُخالفة

قررت لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك في بلدية بنغازي، القيام بزيارات ميدانية للأكشاك القائمة حاليا، للتأكد من صحة إجراءاتها القانونية والفنية، و«إزالة الأكشاك المُخالفة للقوانين واللوائح».

جاء ذلك، خلال أول اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي، حسب بيان نشرته البلدية، اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: عميد بني وليد يشكل لجنة لإزالة المباني والأكشاك العشوائية بالبلدية

يشار إلى أن لجنة تصحيح أوضاع الأكشاك ببلدية بنغازي غير مخولة باستلام ملفات جديدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا