ضبط 3 أشخاص بتهمة الشروع في قتل مواطن في بنغازي

ألقت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الشروع في قتل مواطن وسرقة أمواله.

أكد ذلك بيان لمديرية أمن بنغازي، الذي لفت إلى أن التخطيط للجريمة بدأ بعدما طرد المجني عليه، الجاني الأول من العمل لديه بعد قيامه بسرقته، ليقوم الأخير بالتخطيط لقتله بمساعدة شخصين آخرين، حسب ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن الجاني الأول اختار بعناية موعد تنفيذ جريمته لتتزامن مع تنقل المجني عليه وبحوزته مبلغ من المال، غير أن قسم البحث الجنائي بالمديرية علم بالتخطيط للجريمة من أحد مصادره الخاصة، وأعد كمينا محكما للجناة الثلاثة، وتمكن من إلقاء القبض عليهم.

وأشار إلى الجناة الثلاثة اعترفوا بالتخطيط لقتل المجني عليه، ومحاولة سلب ماله، ومثلوا كامل الجريمة بشكل واقعي، وأحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

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