مبعوثا من رئيس مجلس النواب الليبي الشارف يلتقي رئيس النيجر وعددا من المسؤولين

التقى عضو مجلس النواب، أحمد الشارف رئيس جمهورية النيجر، محمد يوسفو، في العاصمة النيجرية، نيامي، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وحسب موقع المجلس، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير القانونية، وتأمين الحدود.

حيث أثنى الرئيس يوسفو على الدور المهم لمجلس النواب الليبي، وجدد دعمه له، مشددا على ضرورة تأمين الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب الذي يشكل خطرا على المنطقة.

كما التقى الشارف رئيس مجلس النواب النيجري، احسين تني، وسلمه أيضا رسالة خطية من المستشار، عقيلة صالح، وبحث معه سبل التعاون البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات بين مجلس النواب الليبي ونظيره النيجري.

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