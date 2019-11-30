اليونان تطرد سفير الوفاق احتجاجا على مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا

أعلن مصدر دبلوماسي، أن وزارة الخارجية اليونانية قامت باستدعاء السفير الليبي في أثينا، واحتجت على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا، حول الصلاحيات البحرية.

وحسب المصدر، فإن الخارجية اليونانية أمهلت السفير الليبي حتى الخميس المقبل، لمغادرة اليونان، في حال لم تتراجع حكومة الوفاق عن خطوتها في توقيع المذكرة مع أنقرة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا، مع كل من وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، ووزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستو دوليدس، حيث تم التوافق بينهم على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء، الذي لن يتم الاعتداد به، كونه يتعدى صلاحيات السراج، وفقا لاتفاق الصخيرات.

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