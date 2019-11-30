مفوضية الانتخابات تشارك في المنتدى الأفريقي السادس للإدارات الانتخابية

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في فعاليات منتدى الاتحاد الأفريقي القاري السنوي السادس لهيئات الإدارة الانتخابية، المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتمثلت مشاركة المفوضية بعرض تقديمي حول التجربة الليبية للتصويت بالخارج، من خلال عرض مقدمة عن المفوضية، والانتخابات التي تم تنفيذها بالخارج، والأساس القانوني لها، ومن يحق له الاقتراع بالخارج، والكيفية التي تم بها تسجيل الناخبين، ومراكز الاقتراع التي تم افتتاحها، كما قدم هذا العرض أهم الإحصائيات المتعلقة بالتسجيل والاقتراع الذي تم بالخارج.

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