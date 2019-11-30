عقيل: توقيع تركيا والسراج لأي وثائق ذات صبغة عسكرية سيرد عليها من قبل مجلس الأمن

ليبيا – توقع رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عزالدين عقيل أن الجيش سيرد بشكل صاعق على ماوصفه بـ”الإرهاب الصبياني التركي” في اشارة منه للتوقيع مع السراج على اتفاقيات أمنية وأخرى لترسيم الحدود البحرية في جبهات القتال.

عقيل قال في تصريح لـ “إندبندنت عربية” أمس الجمعة إن الاتفاق بيسن السراج وتركيا مصاغٌ بطريقة مخادعة يراد منها إرهاب الجيش ورفع معنويات الميليشيات المنهارة كلياً أكثر مما يتحدث عن اتفاقية حقيقية حسب تعبيره.

وإعتبر أن أي تورط من جانب تركيا والسراج بالتوقيع على أي وثائق ذات صبغة عسكرية تنفيذية سيكون مجال بحثها ورفضها وإدانتها ومحاسبتهما عليها من جانب مجلس الأمن الدولي.

كما أوضح أن كل أشكال التعاون العسكري مع ليبيا خارج إطار موافقة لجنة العقوبات الخاصة بمراقبة حظر السلاح على ليبيا تعد باطلة ومخالفة ومتحدية قرارات الشرعية الدولية.

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