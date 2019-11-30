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اليونان تُطلِع فرنسا على نشاط تركيا “الاستفزازي”

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في محادثة هاتفية مطولة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النشاط الذي وصفه بـ”الاستفزازي” لتركيا في جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجاءت مباحثات ميتسوتاكيس وماكرون الهاتفية عقب توقيع تركيا على مذكرة التفاهم مع ليبيا، وتناولت أيضا أوضاع المهاجرين وقرارات الحكومة اليونانية تجاهها.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني فرنسا وأوروبا إلى اتخاذ موقف واضح خلال قمة الناتو المقبلة في لندن وقمة المجلس الأوروبي التي من المنتظر أن تنعقد في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن قمة الناتو ستُعقد يومي الثالث والرابع من ديسمبر المقبل، وسيعقد اجتماع رباعي الأطراف بين تركيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عقب انتهاء اجتماع الناتو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • من حق اليونان الخروج من الاتحاد الاوروبي اذا كانت تركيا او اي دول اخرى تستخدم عضويتها لاستغلال الثروات الطبيعية لبلادهم …. دخول تركيا للاتحاد الاوروبي هو اطماع لمحاولة للسيطرة على اقتصاد بعض الدول …. وهذا واضح

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  • اردوغان يحفر قبره بيده ويتصور انه بغباوته يستطيع ابتزاز اوربا والنتيجة هلاكه حتميا مع فرض عقوبات قاسية اوربية اما عسكريا فهو اتفه من ان يواجه الجيش الليبى والدول الداعمة له فى منطقة بعيدة وهو من فشل فى حماية الجيش الحر فى حلب وادلب حيث تم سحقهم ولا بستطيع ان يدخل معقل حزب العمال الكردستانى فى جبال قنديل على الحدود مع العراق منذ اربعين سنة هو جعجاع وبياخذ على قفاه فى النهاية وهو الان يتعجل نهايته القريبة جدا

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