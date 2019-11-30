اليونان تُطلِع فرنسا على نشاط تركيا “الاستفزازي”

أطلع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في محادثة هاتفية مطولة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النشاط الذي وصفه بـ”الاستفزازي” لتركيا في جميع أنحاء منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وجاءت مباحثات ميتسوتاكيس وماكرون الهاتفية عقب توقيع تركيا على مذكرة التفاهم مع ليبيا، وتناولت أيضا أوضاع المهاجرين وقرارات الحكومة اليونانية تجاهها.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني فرنسا وأوروبا إلى اتخاذ موقف واضح خلال قمة الناتو المقبلة في لندن وقمة المجلس الأوروبي التي من المنتظر أن تنعقد في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن قمة الناتو ستُعقد يومي الثالث والرابع من ديسمبر المقبل، وسيعقد اجتماع رباعي الأطراف بين تركيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عقب انتهاء اجتماع الناتو.

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