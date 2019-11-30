النايض يلتقي بوفد من الخارجية اليونانية بخصوص اتفاقات تركيا والسراج

التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عارف النايض، اليوم، بوفد من الخارجية اليونانية، برئاسة السفير، ديونسيس زويس.

حيث قدم النايض ملفا متكاملا عن مواقف وبيانات المجمع، والبرلمان الليبي الشرعي المنتخب، والحكومة المؤقتة الشرعية، من التفاهمات الباطلة بين المجلس الرئاسي وحكومته غير الحاصلة على ثقة البرلمان الليبي وتركيا.

هذا واتفق الطرفان على تنسيق الجهود بالخصوص.

يشار إلى أن اليونان قد وصفت الاتفاق بين أردوغان والسراج بأنه لا قيمة له، حيث قال وزير خارجيتها، نيكوس دندياس، إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا أمر غير معترف به مطلقا

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