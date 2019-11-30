الأرصاد: ضباب على مناطق الشمال الغربي والجبل الأخضر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار الطقس اليوم وغدا على أغلب مناطق ليبيا، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل، وفي الصباح الباكر على بعض سواحل ودواخل الشمال الغربي، وبعض مناطق الجبل الأخضر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على غالبية مناطق الشمال تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية، وتميل للانخفاض أثناء الليل والصباح الباكر خصوصا على المرتفعات، بينما تتراوح على غالبية مناطق الوسط والجنوب بين 23 و29 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا خصوصا مناطق الشمال الغربي بداية من مساء غدٍ بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

رأس أجدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

– السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل.

– الرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط الإثنين على بعض المناطق، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

– بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا وتدريحيا غدا على غالبية المناطق.

سرت – الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

– السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر.

– الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و25 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية.

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