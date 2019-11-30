بحضور “الجويلي”.. داخلية الوفاق تخرج دفعة من “الشرطة الليبية” في تركيا

إسطنبول-العنوان

شارك وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الجمعة في مراسم حفل تخريج دفعة من رجال الأمن في تركيا.

وأقيمت مراسم التخريج بحضور وكيل وزارة الدفاع وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للطيران الشرطة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية.

كما حضر إضافة إلى القائم بأعمال السفارة الليبية لدى تركيا، وعدد من المسئولين الأمنيين رفيعي المستوى من الجانب التركي، حسب ما ورد عن وزارة داخلية الوفاق.

وفي ديسمبر الماضي، زار باشاغا تركيا واجتمع مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بمقر الوزارة في أنقرة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات، خصوصا الأمنية منها.

وكانت قد وقعت حكومة الوفاق وتركيا يوم الأربعاء الماضي في إسطنبول، اتفاق ترسيم الحديد والذي ووجه باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقى استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر.