القوات المسلحة تبسط سيطرتها على مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة

تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط سيطرتها التامة على مواقع جديدة، وهي من أهم التمركزات التي تعتمد عليها الميليشيات في محاور العزيزية والهيرة، حيث يتم الان تأمينها، تمشيط المناطق المحيطة بها.

وحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن مقاتلات السلاح الجوي نفذت خلال الساعات الماضية، عددا من الطلعات الجوية، تضمنت أكثر من غارة جوية على مواقع وتمركزات الجماعات المسلحة في محاور العاصمة، وعمليات استطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت، وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات .

من جانبه قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو وجه مساء أمس ضربات موجعة لتجمعات واليات الميليشيات بعين زارة.

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