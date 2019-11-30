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القوات المسلحة تبسط سيطرتها على مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط سيطرتها التامة على مواقع جديدة، وهي من أهم التمركزات التي تعتمد عليها الميليشيات في محاور العزيزية والهيرة، حيث يتم الان تأمينها، تمشيط المناطق المحيطة بها.

وحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن مقاتلات السلاح الجوي نفذت خلال الساعات الماضية، عددا من الطلعات الجوية، تضمنت أكثر من غارة جوية على مواقع وتمركزات الجماعات المسلحة في محاور العاصمة، وعمليات استطلاعية واسعة في مناطق الجنوب وخليج سرت، وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات .

من جانبه قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو وجه مساء أمس ضربات موجعة لتجمعات واليات الميليشيات بعين زارة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • المتغطى باردوغان عريان فهو غبى جدا وكل من دعمهم فى خبر كان حتى فى الداخل مرشحيه خسروا فى انقرة واسطمبول لهذا يسعى هذا المهبول على اى فرقعة اعلامية والنتيجة المزيد من الخوازيق فى مؤخرة اردوغان لان الدول الداعمة للجيش الوطنى سترد بالمزيد من الدعم خاصة القوى الكبرى مثل روسيا وفرنسا والاقليمية مثل مصر واليونان مع انشغال تونس والجزائر لمشاكلها الداخلية الصعبة وسيستمر السحق والدعك للمليشيات الارهابية حتى يتم تحرير طرابلس بعد تاكد الجميع من عدم التفاوض مع خونة وعملاء باعوا الوطن للمحتل دون وجه حق

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