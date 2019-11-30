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بركان الغضب: الجيش يستهدف منطقتي عين زارة والخلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهمت عملية بركان الغضب، قوات الجيش، باستهدفت الأحياء السكنية جنوب العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، صورا قالت إنها تظهر جانباً من الدمار الذي لحق بالأحياء السكنية بمنطقتي عين زارة والخلة جنوب العاصمة طرابلس نتيجة قصف قوات الجيش.

من جانبه أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن قوات الوفاق أحبطت محاولات قوات الجيش التقدم إلى منطقة الهيرة.

وقال قنونو بحسب صفحة بركان الغضب على موقع “فيسبوك” إن قوات الوفاق تعاملت مع عناصر تابعة للجيش حاولت أمس الجمعة التسلل إلى منطقة الهيرة وأمّنت كل تمركزاتها مع تحصين المحاور المؤدية للسبيعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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