غارات على مواقع مسلحي الوفاق في الرملة

استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزات مسلحي الوفاق بمحور الرملة بضربات جوية متتالية، صباح اليوم السبت.

وتأتي هذه الضربات بعد أن شهدت بعض محاور القتال جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأحكمت الوحدات العسكرية بالجيش الوطني سيطرتها على مواقع جديدة وهي من أهم التمركزات التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة في محاور العزيزية والهيرة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في المحور، فيما تقوم الوحدات بتأمين المنطقة وتمشيطها.

كما تجددت الاشتباكات العنيفة بمنطقة الرملة بجوار مدرسة طارق، استُخدمِت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفي سياق متصل نفذت مقاتلات سلاح الجو عددا من الطلعات الجوية استهدفت مواقع وتمركزات في محور صلاح الدين إضافة إلى عمليات استطلاعية في مناطق الجنوب وخليج سرت وبعض المواقع الأخرى الخاضعة لمناطق العمليات.

وكان سلاح الجو قد استهدف مهْبطا خاصا بالطائرات جنوب مدينة كاباو انطلق العمل فيه منذ قرابة شهرين، ولا يبعد هذا الموقع إلا 106 كيلومترات عن قاعدة الوطية الجوية مما جعله يعتبر تهديدا مباشرا لها.

تطورات سريعة تشهدها المعارك على الأرض في ظل التحركات السياسية المحلية والدولية لانعقاد مؤتمر برلين الجامع للأطراف الليبية على طاولة واحدة للحوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية