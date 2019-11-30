رئيس النيجر يؤكد ضرورة تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا

التقى رئيس النيجر محمد يوسفو بالعاصمة النيجرية نيامي عضو مجلس النواب والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس أحمد الشارف.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأكد رئيس نيجر على الدور الهام لمجلس النواب الليبي ودعمه له والعلاقات التاريخية بين ليبيا والنيجر وضرورة تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً على المنطقة.

وسلم عضو مجلس النواب لرئيس النيجر رسالة خطية من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

والتقى النائب رئيس مجلس النواب النيجري احسين تني وسلمه رسالة خطية من صالح وجرى التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون البرلماني المشترك وتبادل الخبرات والزيارات بين مجلس النواب الليبي ونظيره النيجري

كما التقى الشارف وزير الداخلية النيجري بوعزوم محمد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.

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