بسبب القمامة.. انقطاع الكهرباء عن جزء من منطقة بالخير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن جزء من منطقة بالخير بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “اندلاع حريق بجوار محطة الأخوات البيض جهد 11 ك.ف بشارع عمر المختار نتيجة استمرار تكدس القمامة وإشعال النيران بها ما تسببت في احتراق الخلية والكوابل وصندوق التحكم الخاص بعلبة الإنارة وانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة بلخير”.

وبينت الشركة أن فرق الصيانة بدائرة توزيع طرابلس المركز بدأن يوم أمس الجمعة إجراء أعمال الصيانة بعد أن تعذر يوم الخميس القيام بتلك الأعمال نتيجة تكدس القمامة أمام باب المحطة.

وأعربت الشركة عن استنكارها هذه الأعمال غير المسؤولة داعية الجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل لمنع وضع القمامة أمام المحطات المنتشرة في الميادين والساحات حفاظا على سلامة معدات المحطة وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين مطالبة المواطنين برفض تكدس القمامة أمام المحطات الواقعة في نطاق كل منطقة لأنها تقدم خدمة يستفيد منها كل أبناء المنطقة .

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