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إتفاقيات السراج مع تركيا على طاولة لقاء رئيس مجمع ليبيا للدراسات والخارجية اليونانية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم السبت بوفد من الخارجية اليونانية برئاسة السفير ديونسيس زويس.

النايض أوضح بحسب حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” للوفد اليوناني ملفاً متكاملاً عن مواقف وبيانات المجمع والبرلمان الليبي الشرعي المنتخب والحكومة المؤقتة من التفاهمات بين تركيا والسراج التي وصفها بـ”الباطلة”.

جانب من لقاء رئيس مجمع ليبيا للدراسات مع السفير ديونسيس زويس

 

كما أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات للوفد اليوناني على عدم تحصل حكومة الوفاق على ثقة البرلمان الليبي، مضيفاً بأنه اتفق معهم على تنسيق الجهود بالخصوص.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد إمهال الخارجية اليونانية سفير الرئاسي في أثينا لتزويدها بنسخة من الإتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لماذا لا يخرج اعضاء المجلس الرئاسى المنسحبين فى مؤتمر صحفى عالمى باليونان يعلنوا فيه رفض هذا الاتفاق الباطل ويقوم مجلس النواب بتحويل الموقعين عليه للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى وبيع مالا يملكونه للمحتل التركى

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  • على كل كل من كان يدافع عن مؤتمر غدامس ويلوم دخول الجيش لطرابلس لتخليصها من الخوان ان يخجلوا من انفسهم وهم يروا الخيانة العظمى لما تسمى حكومة السراج خالفوا عمدا الصخيرات والدستور وباعوا ليبيا لاردوغان من اجل ان يظلوا كلاب عنده فمن يتصور ان يوقع اى ليبى خائن على اتفاق رغم انه باطل يسمح لتركيا باحتلال موانئ النفط ولا يحق لحرس المنشآت النفطية اعتراضهم بالطبع عمليا مستحيل لوجود جيش وطنى مدعوم من الاشقاء قادر على اغراق اى سفينة تركية تقترب من المياه الاقليمية وجعل جنود اردوغان طعام للحيتان فى البحر المتوسط

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