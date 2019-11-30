إتفاقيات السراج مع تركيا على طاولة لقاء رئيس مجمع ليبيا للدراسات والخارجية اليونانية

ليبيا – التقى رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم السبت بوفد من الخارجية اليونانية برئاسة السفير ديونسيس زويس.

النايض أوضح بحسب حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” للوفد اليوناني ملفاً متكاملاً عن مواقف وبيانات المجمع والبرلمان الليبي الشرعي المنتخب والحكومة المؤقتة من التفاهمات بين تركيا والسراج التي وصفها بـ”الباطلة”.

كما أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات للوفد اليوناني على عدم تحصل حكومة الوفاق على ثقة البرلمان الليبي، مضيفاً بأنه اتفق معهم على تنسيق الجهود بالخصوص.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد إمهال الخارجية اليونانية سفير الرئاسي في أثينا لتزويدها بنسخة من الإتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد.

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