العباني : الاتفاق بين الرئاسي وتركيا تجاوز كبير ارتكبه مجلس غير مشرعن

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن الاتفاق بين السراج وتركيا، تجاوز كبير ارتكبه المجلس الرئاسي غير المشرعن وخرق لكل القيم والأعراف السياسية، ومبدأ السيادة الوطنية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف العباني في تصريح للاندبندنت العربية، أن ما يخيف حكومة الوفاق أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مصممة على تطهير العاصمة من الجماعات الإرهابية المسلحة المتحالفة معها، وبالتالي ستسقط هذه الحكومة بعد تهاوي قواعدها حسب قوله، مشيرا إلى أن ما تقوم به القوات المسلحة يأتي في إطار تطهير المدن والقرى من الإرهاب والإجرام والميليشيات المسلحة.

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