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“اقتصاد الوفاق” تبحث عودة الشركات التركية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي أوجه التعاون التجاري مع تركيا خلال اجتماع موسع مع وزيرة التجارة التركية عقد في إسطنبول خلال مشاركته بالدورة الخامسة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وتطرق الطرفان إلى إمكانية عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها كما ناقش العيساوي ملفات التبادل الحر واللجنة الاقتصادية الليبية التركية المشتركة المعنية بالتنسيق الاقتصادي بين البلدين.

وكان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح قد أبرم الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية التعاون المشترك للبلدان العربية والتركية وتضمنت إجراءات التسهيلات لمجلس الأعمال الليبي بما فيها منح التأشيرات وتقديم المشورات الاستثمارية وتعزيز آفاق التبادل المشترك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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