هشيمة: بسبب غياب دور الدولة..توقف سيارات الإسعاف في سرت

أكد مدير فرع جهاز خدمات الاسعاف بسرت حسن هشيمة، توقف سيارات الجهاز منذ فترة بسبب أعطال جعلتها بحاجة للصيانة في ظل غياب الدعم المالي.

وأوضح هشيمة، أن هذا الوضع جعل المرضى يتوجهون للقطاع الخاص في ظل غياب الدولة ووزارة الصحة.

وقال مدير فرع الجهاز بسرت، إن عدد السيارات المتوقفة عن العمل نهائيا وتحتاج إلى قطع غيار يبلغ 6 سيارات إسعاف منها مجهزة عناية وأخرى إسعاف وطوارئ ونقل جثمانين.

وشدد هشيمة، أن الجهاز لديه سيارة واحدة فقط في الوقت الحالي مشيرا إلى أنه قام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بلدية سرت وقطاع الصحة والخدمات الصحية سرت مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة رسميا بتوقف سيارات الجهاز على العمل نهائيا.

وأشار هشيمة إلى أن برنامج الامم المتحدة الإنمائي سلم جهاز الإسعاف بسرت عدد سيارتي إسعاف مجهزة مند قرابة عاميين لكنهما توقفتا عن العمل بسبب مشاكل ميكانيكية.

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