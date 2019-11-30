امغيب : اتفاقية التفاهم بين السراج وتركيا لا تحمل أي قيمة

يرى عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن الحديث عن توقيع اتفاقية تفاهم، بين حكومة فائز السراج وتركيا، لا يحمل أي قيمة، والهدف من ورائه رفع معنويات قواتهم التي أنهكها القتال، وتسرب إليها اليأس، وعصفت بها خلافات داخلية وانشقاقات، مشيرا إلى أنها أيضا استجابة لمطالبات بعض قادة الإخوان وأمراء بعض الميليشيات والمجموعات الإرهابية.

وأضاف امغيب، في حديثه مع “أندبندنت عربية”، أن مثل هذا التصرف غير المسؤول يعد تطاولا على قرار الجامعة العربية، ومجلس الأمن، ولا يمكن أن يقبل به المجتمع الدولي، قائلا إن تركيا تعلن الحرب على الجامعة العربية والأمم المتحدة، وتتحدى بكل عنجهية قرارات مجلس الأمن الدولي.

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