إسكان سرت: تعرض المخططات العمرانية والأراضي الفضاء للتعديات

أكد مدير مكتب الإسكان والمرافق بسرت الصديق بن اسماعيل تعرض المخططات الاسكانية والعمرانية والاراضى الفضاء والمسطحات الخضراء بسرت للتعديات واعتداءات كبيرة من قبل عدد من المواطنين الخارجين عن القانون.

وقال بن إسماعيل خلال اجتماع ببلدية سرت إن المدينة منذ عام 2011 تشهد انتشارا كبيرا للعشوائيات كما أن هناك تعديات على العمارات السكنية الغير مكتملة أصلا بالمدينة.

وطالب مسؤول الاسكان بسرت بلدية سرت والجهات الرقابية والضبطية بتطبيق القوانين بهذا الملف وإيقاف البناء العشوائي وتشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة كمصلحة التخطيط العمرانى ومصلحة أملاك الدولة وجهاز الحرس البلدي سرت وجهاز الشرطة الزراعية للقيام بحصر كافة المخالفين ووضع قاعدة بيانات بالخصوص.

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