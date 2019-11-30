عند خروجهم من سوق الذهب..جنائي إجدابيا يضبط شخص يمتهن سرقة المواطنين

أخبار ليبيا24- خاص

ضبط البحث الجنائي إجدابيا شخصًا يقوم بسرقة المواطنين عند خروجهم من سوق الذهب لتصريف الأموال في المدينة .

واوضح رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي النقيب محمد أذويب أن عملية القبض جاءت عقب ورود شكوى من مواطن تعرض للسرقة وذلك بكسر زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي وهاتف نقال.

وتابع أذويب لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بعد التحقيق والتحري لفترة مايقرب 5 أشهر وردتنا معلومة عن تواجد المشتبه به بأحد المنازل في المدينة.

وأضاف رئيس وحدة التحقيق أنه تم أخذ الإذن من النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وضبط شخص يدعى “ع م ي” ليبي الجنسية من مدينة بنغازي.

وأشار أذويب إلى أنه بمواجهته بالاتهامات اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

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