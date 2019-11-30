وينر يدعو لتوثيق الانتهاكات في ليبيا

دعا المبعوث الأمريكي السابق لليبيا، جونسون وينر، إلى توثيق الانتهاكات التي تحدث في ليبيا.

وقال وينر في تغريدة له بموقع “تويتر” “قد لا يستجيب العالم بسرعة لإثبات الفظائع (استهداف أم الأرانب)، لكن لمنعهم يجب عليك أولاً كشفها” مضيفا “ليبيا بحاجة إلى مواصلة تقديم التقارير مع الأدلة على جميع جوانب الصراع المستمر مع جميع مآسيها بما في ذلك هذه واحدة.

وكانت مقاتلات سلاح الجو شنت الخميس، غارات على مشروع الشركة الصينية وموقع الكسارة المجاور للشركة بمنطقة أم الأرانب مستهدفا مرتزقة المعارضة التشادية.

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