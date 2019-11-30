امغيب: تركيا تعلن الحرب على الجامعة العربية والأمم المتحدة بتوقيع اتفاقية الحدود البحرية مع السراج

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الحديث الآن عن توقيع اتفاقية تفاهم أو دفاع مشترك كما يسوّق “إعلام الإخوان” بين حكومة فائز السراج وتركيا لا يحمل أي قيمة تذكر.

امغيب قال في تصريح لـ”اندبندنت عربية” إن الهدف من الإتفاقية رفع معنويات قواتهم التي أنهكها القتال وتسرَّب إليها اليأس وعصفت بها خلافات داخلية وانشقاقات أصبحت تكبر يوماً بعد يوم وأيضاً من أجل الاستجابة إلى مطالبات سخيفة سابقة من قِبل بعض قادة الإخوان المسلمين وأمراء بعض الميليشيات والمجموعات الإرهابية.

وأشار إلى ان مثل هذا التصرف غير المسؤول يعد تطاولاً على قرار الجامعة العربية ومجلس الأمن أيضاً ولا يمكن أن يقبل به المجتمع الدولي مما يعني أن تركيا تعلن الحرب على الجامعة العربية والأمم المتحدة وتتحدى بكل عنجهية قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما أفاد أن تركيا والسراج يعلمان أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن وحسب القانون الدولي الاتفاقيات الدولية لا تصبح نافذة إلا إذا صادقت عليها برلمانات الدول الموقعة أما مذكرات التفاهم فهي ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة ولا تشمل موضوعات الدفاع المشترك ومنح القواعد وما إلى ذلك.

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