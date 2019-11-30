اقتصاد المؤقتة توضح أسباب رفضها إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في طبرق

ليبيا – رفض وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر طلب رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بشأن إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بمدينة طبرق في إطار التعاون المشترك بين غرفة التجارة في محافظة الجيزة والغرفة التجارية بالمدينة.

عصر أوضح قي كتاب له تلقت المرصد نسخة منه أسباب الرفض مستنداً إلى القانون الصادر في عام 2012 الذي يمنع القيام بأعمال تجارة التجزئة أو الجملة لصالح الأجانب وبأن أعمال استيراد السلع والبضائع مقتصرة على الليبيين.

وأشار أن الوزارة لا تمانع بإقامة معرض للمنتجات في إطار القوانين واللوائح الليبية المنظمة للمعارض والأخذ بعين الاعتبار الأعراف الدولية التي لا تتجاوز فيها أيام المعرض للترويج بين أي طرفين مدة شهر واحد فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية