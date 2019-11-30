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السراج يبحث هذه الملفات مع صنع الله

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ووفق   المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق تناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مراحل تنفيذ خطط  تطوير قطاع النفط التي تمكن المؤسسة  من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

ويذكر أنه جرى خلال اجتماع سابق مناقشة سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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