السراج يبحث هذه الملفات مع صنع الله

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق تناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

ويذكر أنه جرى خلال اجتماع سابق مناقشة سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

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