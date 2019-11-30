تسجيل 121 عاملا أجنبيا في مركز شرطة قرنادة

أصدر رئيس مركز شرطة قرنادة، المقدم عبدالعليم المبروك، وبتوجيهات من مدير أمن شحات، العميد محمد فرج، تعليماته إلى وحدة التحريات بالمركز، لحصر العمالة الوافدة في حدود اختصاصه، والتأكد من خلوها من الأمراض، وقانونية إجراءات دخولهم، وترحيل من تثبت مخالفته للإجراءات.

وأكد المبروك أنه تم تسجيل مئة وواحد وعشرين عاملا أجنبيا في حدود اختصاص المركز، ينتمون لجنسيات عربية وأفريقية، من بينهم تسع سيدات .

هذا وتم التأكيد على أصحاب الشركات والمصانع بالمنطقة، على تسجيل العمالة في المنظومة التي تم إعدادها في وحدة التحريات بمركز شرطة قرنادة.

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