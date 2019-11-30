احتفالية في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي للانسداد الشعبي الرئوي

أحتفل اليوم السبت بفندق الودان باليوم العالمي ( للانسداد الشُعبي الرئوي المزمن) بحضور نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين وأطباء الأمراض الصدرية بإشراف الجمعية الليبية للصدر

خلال الاحتفالية القيت عدد من المحاضرات حول الجديد في الانسداد الرئوى المزمن إلى جانب إشهار (الجمعية الليبيةللطب العام ) التي صدر فيه القرار رقم 252 / 2019 من قبل ادارة الهيئة الوطنية للبحث العلمى

إلى جانب ذلك اقيم معرض أدوية للامراض الصدرية بمشاركة العديد من الشركات.

ويعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (مرض إ. ر. م.) أو مرض الرئة الانسدادي المزمن (يرمز له بالاختصار COPD من Chronic Obstructive Pulmonary Disease) أو كما يعرفه المعجم الطبي الموحد باسم “الدَّاءُ الرِّئَوِيُّ المُسِدُّ المُزْمِن” أو قد يسمى “مرض انسداد مجرى الهواء المزمن” هو مرض مزمن يتميز بانسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن وقصور في وظائف الرئة. ويتفاقم هذا القصور تدريجياً وهو غير قابل للرجوع كلياً بواسطة الأدوية الموسعة للشعب الهوائية.

ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض الذي يصيب ما بين 10-20% من الذين تجاوزوا الـ 40 عام كما يتسبب بحوالي 2.5 مليون وفاة سنوياً وتشمل أعراض المرض الرئيسية ضيق في التنفس والسعال وإفراز البلغم

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