(فيديو) عقب اتهامه لـ “باشاغا” وقيادات الإخوان والمقاتلة بالفساد وزعزعة الأمن.. داخلية الوفاق تلقي القبض على الإرهابي “عماد الشقعابي”

طرابلس-العنوان

أعلنت داخلية الوفاق القبض على عماد منصور الشقعابي المطلوب لديها بتهمة التنسيق بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش.

وأوضحت الداخلية أمس الجمعة، أن عملية القبض جاءت بناءً على تعليمات الوزير المفوض فتحي باشاغا.

وأشارت الداخلية إلى أن أجهزتها الأمنية وقواتها وعناصر التحري بها قامت بعملية تتبع لـ “الشقعابي” ورصدت تحركاته بشكل دقيق وتمكنت من القبض عليه وفق عمل معلوماتي منظم وبدعم من قوة الردع الخاصة.

وأكدت الداخلية أن باشرت إجراءات التحقيق مع الشقعابي وإحالته لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وفق القانون.

وحذرت الداخلية كل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المواطن وزرع الفتنة وإهانة مؤسسات الدولة تحت أي ذريعة أو صفة ومهما كانت مواقفه وأنه سيتم التعامل مع التجاوزات الأمنية والأعمال الإرهابية وابتزاز وتهديد مؤسسات الدولة بكل جدية ووفق الأسس القانونية.

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الثلاثاء الماضي، أوامر ضبط لـ “عماد فرج منصور الشقعابي” أحد قيادي ما كان يعرف بـ(درع ليبيا1) الذي كان بترأسه الإرهابي وسام بن حميد.

وعقب أمر القبض ظهر الشقعابي في تسجيل نشر له موقع فيسبوك وجّه خلاله رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وإلى عدد من القيادات التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، متهما إياهم بالخبث والفساد وزعزعة الأمن والتسبب في تهجير مئات الأسر الليبية، وخلق المشاكل والفتن، واصفًا إياهم بأشنع الصفات وأقبحها.

وفتح الشقعابي النار، على وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد إصدار الأخير أوامر ضبط وإحضار والحظر من السفر بتهمة أنه (منسق عام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي).

الشقعابي يهاجم بالحاج والتاجوري وبوكتف وهاشم بشر الشقعابي يشن هجومًا لاذعًا على كل من أحمد المجبري وعبدالحكيم بالحاج وهيثم التاجوري، وفوزي بوكتف وهاشم بشر#العنوان #ليبيا #طرابلس #بنغازي Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Tuesday, November 26, 2019

والشقعابي من مواليد بنغازي سنة 1982 وهو أحد سكان منطقة (بودزيرة) شرقي بنغازي، وهو أحد الضالعين في مجزرة (السبت الأسود) والتي راح ضحيتها العشرات من شباب بنغازي في 13 يونيو2013.

الشقعابي: علي الصلابي وشقيقه إسماعيل تسببا في تهجير عشرات الأسر الليبية الشقعابي: علي الصلابي وشقيقه إسماعيل تسببا في تهجير عشرات الأسر الليبية واستغلوا الأموال التي يستلمونها من #قطر لارتكاب عمليات فساد داخل #ليبيا#العنوان #طرابلس #بنغازي – Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Tuesday, November 26, 2019

كما أنه مسؤول عن مقتل واختفاء عناصر من أمن المنشئات التابعين لوزارة الداخلية إبّان انطلاق عملية الكرامة ضد المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة، في منطقة بودزيرة شرقي بنغازي.