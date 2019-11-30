بالفيديو| نقابة المعلمين تعلن رفع الاعتصام واستئناف الدراسة غدا الأحد

شحات-العنوان

أعلنت نقابة المعلمين في ليبيا إنهاء الإضراب الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر وانطلاق الدراسة غدا الأحد، وذلك بناء على الاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والقيادة العامة.

وأوضح نقيب المعلمين عبد النبي النف في بيان اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 إداريًا، وفصل وزارة التعليم العالي عن التعليم الأساسي.