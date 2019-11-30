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بالفيديو| نقابة المعلمين تعلن رفع الاعتصام واستئناف الدراسة غدا الأحد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

شحات-العنوان

أعلنت نقابة المعلمين في ليبيا إنهاء الإضراب الذي بدأ منذ ثلاثة أشهر وانطلاق الدراسة غدا الأحد، وذلك بناء على الاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والقيادة العامة.

وأوضح نقيب المعلمين عبد النبي النف في بيان اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 إداريًا، وفصل وزارة التعليم العالي عن التعليم الأساسي.

#العنوان #ليبيا #شحات – النقابة العامة للمعلمين بليبيا تعلن رفع الاعتصام.

#العنوان #ليبيا #شحات –#عاجل| النقابة العامة للمعلمين بليبيا تعلن رفع الاعتصام والعودة إلى أعمالهم ابتداء من غدا الأحد.الأحد أول أيام الدراسة للعام الدراسي 2019-2020.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, November 30, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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