قدم الأكاديمي الليبي د.محمد العماري قراءة في كتاب عالم ما بعد أميركا للكاتب فريد زكريا.

وقال العماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “صدفة كان كتاب (عالم ما بعد امريكا) للكاتب فريد زكريا، بين يدي وعلى وشك الانتهاء من قراءته، ارسل صديقاً عزيزاً مقطعاً يحكي فكرة الكتاب انه يبشر بانهيار امريكا وتغول اليهود ونهوض دولة اسلامية في الشرق الاوسط، انا قرأت الكتاب ولا يحكي هذا ومن أجل عزيزي والقراء الافاضل أتطوع وأقدم ملخصاً له”.

وأضاف “لا شك أن الحادي عشر من سبتمبر حدثٌ في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، ويدور الجدل حول الأمن القومي الأميركي، الذي وصلت ذروته في التشكيك بقدرات الرئاسة في الحزب الديمقراطي السيناتور باراك أوباما، ومرشحة منصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري سارة بالين، والقدرة على حماية القضايا الأمنية والدفاعية الامريكية مؤشراً حول مركزية الموضوع الامني في عقلية صانع القرار الأمريكي”.

وتابع العماري “التفكير الأمني– على حساب الشعوب- لم يكسب أميركا الاحترام، بل زاد من تردي شعبيتها وهيبتها، كما ساهمت حروب بوش في تراجع التعاطف معها، وأثبتت استطلاعات الرأي العام تنامي الكراهية لواشنطن وينظر لها من داخل اوروبا أنها أصبحت خطرا على العالم”.

وأردف العماري “ظهرت مؤخرا كتب بعناوين تتحدث عن (عالم بلا أحادية قطبية) و(العالم مسطح)، كناية عن تراجع الهيمنة الأمريكية وتعثر قوتها الصلبة، ومن بين الكتب الكثيرة اتناول كتاب (عالم ما بعد أميركا) الذي نشر مؤخراً لمؤلفه فريد زكريا، رئيس تحرير نيوزويك انترناشيونال والذي قرأته هذه الأيام” موضحا أن الكتاب يوجه “انتقاداته إلى سلوك أميركا وتوجهاتها السياسية، وينبه إلى أن الأفق العالمي واعد بصعود قوى جديدة، لكنه لا يتنبأ كما فعل البروفيسور كينيدي بسقوط المكانة الأميركية، يدل في هذا الكتاب على أن الساحة العالمية ما زالت تتسع لأكثر من منافس”.

وأضاف العماري أن “المؤلف لا يكتب عن نهاية أميركا، بل يكتب عن بداية نهوض قوى جديدة، ويقول (متشيكو كاكوتاني) ناقد في النيويورك تايمز فقد طال العهد بأميركا وهي في موقع القوة الأعظم، وربما حان الوقت لكي تجابه هذه القوة الجديدة تحديات من نوع جديد، تتلخص في عبارة (إن الشمس تشرق على روابي الشرق)، وهو يمتد من شبه القارة الهندية إلى الصين”.

وأردف “يقول زكريا أنه التحول العظيم الذي يحدث في العالم، وهو تحوّل يحتاج أن يدرك أبعاده، كان جذرياً بقدر ما جاء بتغييرات يمكن وصفها بأنها (ثورية)، أطلّت على حياة الناس منذ القرن الخامس عشر، وتسارعت خطاها مع القرن الثامن عشر، تلخصت بصورة درامية (الحداثة التي تجسدت بدورها في متغير هام ( العلم والتكنولوجيا + التجارة والرأسمالية + الثورتان الزراعية والصناعية)”.

وأوضح العماري أن السنوات الختامية من القرن التاسع عشر، شهدت “الظاهرة السياسية (صعود الولايات المتحدة الأميركية) يقول زكريا (بعد أن أنجزت أميركا تحولاتها الصناعية، سرعان ما أصبحت أقوى دولة في العالم بعد إمبراطورية روما)، وظلت على مدار معظم سنوات القرن العشرين، تمارس دور الهيمنة على مجالات الاقتصاد والسياسة والعلوم والثقافة بلا منافس”.

وأردف “يقول المؤلف في هذا السياق (في الفترات الأخيرة ما برحت أقطار شتى في العالم تحقق معدلات من النمو الاقتصادي ربما غير متوقع، فخلال سنتي 2006، 2007 شهدت 142 دولة في العالم نمواً بمعدل بلغ أكثر من 4% منها 30 بلداً في إفريقيا، وفي هذا الإطار استقبلت الدوائر المختصة مصطلحاً جديداً هو (الاقتصادات الواعدة)، التي تمتد من البرازيل والأرجنتين إلى جنوب إفريقيا إلى كوريا الجنوبية، ثم الى الهند والصين في أقصى الشرق المطل على الباسيفيك”.

وأضاف العماري “في معرض القراءة التحليلية لهذا الكتاب لا نملك سوى ملاحظة ذلك التفاؤل، الذي تصدر عنه مقولات كتاب (عالم ما بعد أمريكا)، ونكاد نصغي بين سطوره إلى أصداء مقولات سبق إليها محللون ومفكرون، حاولوا أن يبشروا أو يحذروا إزاء ما يستجد على عالمنا من متغيرات، وفي هذا الصدد قد نستعيد كتابات الصحافي الأميركي (توماس فريدمان) في كتابه بعنوان (الأرض مسطحة) بمعنى أن ظاهرة العولمة أصبحت أقرب إلى شبكة الترابط الوثيق بين سكان الكرة الأرضية – وقد نعيد التأمل أيضاً فيما سبق وحذر منه البروفيسور زبغينو بريجنسكي من أن أميركا مهددة بالعزلة وسط رقعة الشطرنج الدولية الكبرى، وقد حذر قبله البروفيسورجوزيف ناي الأستاذ بجامعة هارفارد، حين أصدر كتابه بعنوان (تناقض الإمبراطورية)، وأكد فيه أن أميركا لن تستطيع بمفردها أن تضطلع بمسؤوليات القطب العالمي الأوحد”.

وقال العماري “ثمة بلدان جديدة بدأ نهوضها في آسيا وإفريقيا وروسيا وأميركا اللاتينية، بعضها بأفكار ومبادئ ودعوات روجت لها أميركا بأكثر من 60 عاماً، يشير الكاتب (لأول مرة في التاريخ بتنا نشهد نمواً عالمياً حقيقياً يؤدي بدوره إلى خلق نظام يشرع أداء دور اللاعب المشارك الإيجابي”.

وتابع “السؤال ماذا عن دور أميركا في إطار هذا النظام؟ على المستويين السياسي والعسكري، فهي ما زالت قوة عظمى وحيدة، ولكن على صعيد المجالات الأخرى، نشهد تحولات في توزيع القوة والنفوذ يستوي في ذلك المجالات الصناعية والمالية والتعليمية والاجتماعية والثقافية على السواء، تتحول بعيداً عن وضع الهيمنة الأميركية، ليس معنى هذا ندخل في عالم معاد لأميركا ولكننا ندخل عتبات عالم ما بعد أميركا، فيه مؤشرات تشير إلى احتمال بروز قوى أخرى، هل تحافظ الولايات المتحدة على تميزها؟ هذا مؤكداً إلا أن الفرادة لن تكون لها بالكامل، وأن قوة أميركا ليست إلى زوال وإنما تنتظر من يزاحمها”.

وأضاف العماري “تذكير أمريكا بمصير الإمبراطورية البريطانية التي لم تغرب الشمس عن ممتلكاتها، وسط القارات وفيما وراء البحار وهي تعرف نهايتها، ويخلص المؤلف إلى نتيجة فحواها أن القوة العسكرية ليست سبب المكانة الوحيدة لأميركا، بل هي نتيجة لهذه المكانة التي تستمد وقودها من القاعدة الاقتصادية والتكنولوجية التي تنفرد بها، أمريكا قوية ولكن يجب ان نضيف روسيا وربما اليابان وحتى البرازيل وجنوب افريقيا، ولكن ستظل أمريكا تنعم باقتصاد بالغ الحيوية، شديد الفعالية وقادر على أن يظل متصدرا مسيرة العلم والتكنولوجيا والتطور الصناعي، ولكن بشرط اذا نجحت في التكيف والتواؤم مع التحديات التي تنتظرها، الولايات المتحدة في وضع تحسد عليه فهي قوة عظمى عالميا ولكنها قوة متهالكة، لها مشاكلها الاقتصادية وسمعتها السيئة وصورتها المرعبة، العداء لأميركا في كل مكان كما كان بين بريطانيا وأوروبا”.

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