السراج وصنع الله يبحثان سبل رفع الإنتاج

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم السبت، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث مراحل تنفيذ خطط تطوير قطاع النفط التي تمكن المؤسسة من الرفع التدريجي للإنتاج وزيادة معدلات التصدير.

وأوضح المجلس الرئاسي أن الطرفين بحثا في اجتماع سابق مناقشة سبل تدبير تمويل إضافي للمؤسسة وتحديد ميزانية اعتبارية لتنفيذ برامج التطوير التي تشمل عمليات الإنتاج والاستكشاف وتكرير ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية.

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