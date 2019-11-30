“الليبية للاستثمار” تبحث الدعم البريطاني لحماية أصولها

ناقش مسؤولو المؤسسة الليبية للاستثمار آلية التعاون مع السفارة البريطانية في ليبيا وأوجه التعاون المشترك وتطوير الأعمال الإدارية ما يضمن تطبيق معايير الحوكمة وفقا لمبادئ “سنتياغو”.

وحضر من جانب إدارة المؤسسة الرئيس التنفيذي علي محمود ومثل الجانب البريطاني مسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية جيمس ترنر.

وتطرق الطرفان إلى التعاون المشترك وآلية حماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وكانت المؤسسة قد وقعت الأسبوع الماضي على اتفاقية تطوير العمل الإداري لعامي 2019 و2020 مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتعزيز مجالات التدريب وتطوير العناصر البشرية.

وتسعى مؤسسة الاستثمار من خلال هذه الاتفاقيات إلى رفع المعايير التشغيلية للأنشطة الخاصة بها وتعزيز المستوى الإداري وأدوات العمل بما فيها تهيئة الكوادر البشرية.

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