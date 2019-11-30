وزارة التعليم توضّح بشأن إلغاء عطلة السبت

نفى وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري، كافة الأخبار المتداولة بشأن إصدار قرار بإلغاء عطلة يوم السبت للطلبة.

وقال عماري في تصريحات لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة إن الأخبار التي انتشرت عبر بعض المنصات الإلكترونية هي “شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور”.

وشدد وزير التعليم على عدم وجود أي نيّة لتغيير عدد أيام الدراسة الأسبوعية لطلبة المدارس والمُعتمدة بشكل رسمي منذ سنوات.

وأضاف عماري: “تسير الخطة الدراسية بشكل جيد وعلى أفضل ما يرام وفقاً لقراره رقم (1072) لسنة 2019م والقاضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020م”.

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