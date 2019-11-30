صحة المؤقتة توافق على توفير معدات مستعجلة لمركز طبرق الطبي

منح وزير الصحة، سعد عقوب، الموافقة على طلب مدير عام مركز طبرق الطبي، توفير بعض النواقص المستعجلة من أجهزة تنفس صناعي، وجهاز إزالة المياه البيضاء، وعلاج الشبكية لقسم جراحة العيون، ومجموعتين من معدات إضاءة العمليات .

ووفق المركز، فإن الأجهزة سيتم توفيرها عن طريق الوكلاء المعتمدين في ليبيا، موضحا أن مدير عام المركز، فرج الجالي، ورئيس قسم العظام، إبراهيم الفاخري، قاما بزيارة الشركات، وتسليم التكليفات، على أن يبدأ توريد هذه المعدات اعتبارا من يوم غد الأحد.

هذا ووجهت إدارة مركز طبرق الطبي الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، على دعمهما المستمر للمركز.

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