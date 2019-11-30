المحجوب يكشف لبوابة افريقيا الاخبارية التطورات العسكرية في طرابلس

أكد مدير التوعية المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من التحصينات الجديدة التابعة لقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش نجحت في السيطرة أمس الجمعة على عدد من التحصينات الجديدة سواء في صلاح الدين أو الإشارة الضوئية وحي الأكواخ في طريق المطار كما تقدمت قوات الجيش في حي الأصفاح لتصل إلى مسجد صلاح الدين.

وأوضح المحجوب أن قوات الجيش دخلت طريق الهيرة الشريان الرئيسي لغريان ما دفع التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق إلى الهروب لغريان مبينا أن قوات الجيش قامت بضرب بوابة الهيرة ومواقع للطيران المسير في كاباو.

وأشار المحجوب إلى أنه بعد السيطرة على الجنوب سيتم حرمان التشكيلات المسلحة من المرتزقة الذين يتم جلبهم للقتال في صفوف قوات الوفاق.

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