مستشفى المرج لعلاج السكري يحتفي بمناسبة اختتام نشاطاته للعام الحالي

نظم مستشفى المرج التخصصي لعلاج السكري والغدد الصماء، احتفالية بمناسبة اختتام نشاطات المستشفى لعام ألفين وتسعة عشر .

الاحتفالية حضرها كل من النائب عن دائرة المرج عبد المنعم بو حسن، ومسؤولين من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، ومديري القطاعات العامة بالمرج .

وتخللت الحفل الختامي عروض مرئية لنشاطات المستشفى، وتكريم الممرضين الذين اجتازوا الدورات التدريبية في مجال التمريض، كما تم تكريم أعضاء فريق حملة “طبيبك وعلاجك في بيتك”، التي تولت زيارة مرضى السكري في بيوتهم وتقديم الاستشارات الطبية والتشخيصية والعلاجية لهم، إضافة إلى تكريم العاملين بالمستشفى والمتعاونين معه .

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